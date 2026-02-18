Viele Arbeiten sind durch die Vereinsmitglieder der SG Jeber-Bergfrieden bereits erledigt. Was derzeit die große Herausforderung ist.

Fußballer stehen kurz vor dem Ziel - Wann das erste Turnier stattfinden soll

Im September kann Jan Wegener lediglich das abgesteckte Feld präsentieren. Mittlerweile sind viele Arbeiten bereits erledigt.

Das Fußballstadion der SG Jeber-Bergfrieden soll bald eine neue Attraktion bekommen. Die Vereinsmitglieder planen und bauen seit September 2025 ein Beachvolleyballfeld (die MZ berichtete). Günstig ist so ein Spielfeld nicht. Daher wurde auf der Internetplattform „GoFundMe“ unter dem Titel „Bau eines Volleyballfelds in Jeber-Bergfrieden“ zu einer Online-Spendensammlung aufgerufen. Unser Reporter Andreas Hübner sprach mit dem Initiator Jan Wegener.