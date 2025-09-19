Fußballer der SG Jeber-Bergfrieden initiiert Online-Spendensammlung für ein neues Spielfeld. Allerdings soll dort in erster Linie nicht Fußball gespielt werden. Wie die Idee ankommt.

Der Spielführer der SG Jeber-Bergfrieden Jan Wegener an der bereits abgesteckten Fläche

Jeber-Bergfrieden/MZ. - Für Fußball-Enthusiasten aus der Region ist Jan Wegener kein Unbekannter. Der 31-Jährige ist seit geraumer Zeit nicht mehr aus dem Mittelfeld der SG Jeber-Bergfrieden wegzudenken. Seit vergangenem Jahr läuft er sogar mit Kapitänsbinde auf. Am allerliebsten tritt Wegener also gegen den Fußball, der um die 430 Gramm wiegt. Volleybälle hingegen sind um einiges leichter. Um solche geht es Wegener aber in diesem Fall.