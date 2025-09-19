Die Nebraer Kimi und Damon Groß, die ihre Vornamen von zwei Weltmeistern haben, sowie Finley Saal sind Fans der DDR-Zweiräder. Was die drei Jugendlichen beim 1. Simson-Treffen in Wangen vorhaben.

Formel-1-Champions auf S 51 und Schwalbe: Wieso sich Kimi und Damon aufs 1. Simson-Treffen in Wangen freuen

Von links: Finley Saal mit einer Simson Baujahr 1981, Damon Groß mit seiner Schwalbe aus dem Jahr 1976, Kimi Groß mit seiner S 51 Enduro von 1986.

Nebra - Diese Geschichte ist aus vielerlei Gründen eine besondere. Zum einen, weil sie von drei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren handelt, die in Nebra wie Brüder aufwuchsen, streng genommen aber ein Onkel und seine zwei Neffen sind.