Teenager-Kult um DDR-Mokick Formel-1-Champions auf S 51 und Schwalbe: Wieso sich Kimi und Damon aufs 1. Simson-Treffen in Wangen freuen
Die Nebraer Kimi und Damon Groß, die ihre Vornamen von zwei Weltmeistern haben, sowie Finley Saal sind Fans der DDR-Zweiräder. Was die drei Jugendlichen beim 1. Simson-Treffen in Wangen vorhaben.
19.09.2025, 16:24
Nebra - Diese Geschichte ist aus vielerlei Gründen eine besondere. Zum einen, weil sie von drei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren handelt, die in Nebra wie Brüder aufwuchsen, streng genommen aber ein Onkel und seine zwei Neffen sind.