Die Stadt Wittenberg hat neue Fördermittel für Projekte der Landesgartenschau erhalten. Im Fokus stehen Hochwasserschutz, Radwegebau und die Gestaltung von Kleingarten- und Universitätspark.

Von Julius Jasper Topp Aktualisiert: 10.11.2025, 11:45
Auf der Kuhlache in Wittenberg soll das Hauptaugenmerk der Landesgartenschau liegen. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Der Stadt Wittenberg liegen weitere Zuwendungsbescheide für den Umbau des Ausstellungsgeländes für die Landesgartenschau vor. Wie Oberbürgermeister Thorsten Zugehör (parteilos) beim Stadtrat erklärte, sei Mitte September der Bescheid für das Pumpwerk und die Dammlage auf der Kuhlache eingetroffen, die für den Hochwasserschutz nötig sind. Hier wird aus dem Programm Klima III des Landes gefördert.