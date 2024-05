Besondere Herausforderungen in Coswig

Die Kinder haben viel Spaß beim Kindersportfest in Coswig. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist schon beschlossene Sache.

Coswig/MZ. - Auf dem Coswiger Sportplatz herrscht ein buntes Treiben. Etwa 200 Steppkes haben bei bestem Wetter viel Spaß, und der ist auch an der Lautstärke, am Stimmengewirr deutlich zu hören. Der SV Blau-Rot – der zweitgrößte Sportverein im Landkreis – hat zum zweiten Mal zu einem Kindersportfest eingeladen, so zumindest erzählen es die Vereinschefs Markus Hänelt und Heiko Paasch.