weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Elbe-Fund in Wittenberg: Flaschenpost-Fund bringt zwei Kitas zusammen – so wuchs eine Freundschaft

Elbe-Fund in Wittenberg Flaschenpost-Fund bringt zwei Kitas zusammen – so wuchs eine Freundschaft

Eine Flaschenpost an der Elbe führt Vorschulkinder der Kita „Wiesenkinder“ aus Wittenberg mit Kindern aus Herzberg zusammen.

Von Jonas Lohrmann 30.09.2025, 17:30
Die Kinder aus Wittenberg und Herzberg während des Treffens auf dem Spielplatz.
Die Kinder aus Wittenberg und Herzberg während des Treffens auf dem Spielplatz. (Foto: Kindertagesstätte Wiesenkinder)

Wittenberg/MZ. - Alles hat mit einer Flaschenpost begonnen. Im vergangenen Jahr entdeckten Vorschulkinder der Kita „Wiesenkinder“ aus Kleinwittenberg eine Botschaft an der Elbe, die von der Kita „Märchenland“ im brandenburgischen Herzberg (Elster) stammte. Aus diesem Zufallsfund ist inzwischen eine Freundschaft zwischen beiden Einrichtungen entstanden.