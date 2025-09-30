Eine Flaschenpost an der Elbe führt Vorschulkinder der Kita „Wiesenkinder“ aus Wittenberg mit Kindern aus Herzberg zusammen.

Flaschenpost-Fund bringt zwei Kitas zusammen – so wuchs eine Freundschaft

Die Kinder aus Wittenberg und Herzberg während des Treffens auf dem Spielplatz.

Wittenberg/MZ. - Alles hat mit einer Flaschenpost begonnen. Im vergangenen Jahr entdeckten Vorschulkinder der Kita „Wiesenkinder“ aus Kleinwittenberg eine Botschaft an der Elbe, die von der Kita „Märchenland“ im brandenburgischen Herzberg (Elster) stammte. Aus diesem Zufallsfund ist inzwischen eine Freundschaft zwischen beiden Einrichtungen entstanden.