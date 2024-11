Vorschulkinder der Kita „Wiesenkinder“ an der Christuskirche finden an der Elbe eine Flaschenpost. Wer für die Begeisterung gesorgt hat und welche Nachricht die Flasche überbracht hat.

Kita-Kinder finden geheimnisvolle Flaschenpost an der Elbe in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Ein besonderer Fund sorgt derzeit in der Kindertagesstätte „Wiesenkinder“ an der Christuskirche in Kleinwittenberg für viel Begeisterung. Die zwölf Vorschulkinder der Sonnenblumengruppe stießen bei einem Ausflug zu den Elbwiesen auf eine Flaschenpost. Diese Pläne schmieden die „Wiesenkinder“ jetzt für eine Antwort.