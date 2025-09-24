Kunst und Kultur in Sachsen-Anhalt Fantasievolle Bilder für ein besonderes Musikfestival in Wittenberg
In einem Pop-up-Store im Einkaufszentrum „Arsenal“ in der Lutherstadt sind Arbeiten eines Gestaltungswettbewerbs zum Renaissance-Musikfestival zu sehen. Woher die jungen Kreativen kommen.
24.09.2025, 20:22
Wittenberg/MZ. - „Fanfare, Trommelwirbel, Tusch“, so steht es auf einem Plakat am Eingang zu einer Pop-up-Galerie im Obergeschoss des Wittenberger Einkaufszentrums „Arsenal“. Dort zu sehen sind die Beiträge aus einem Gestaltungswettbewerb zum 20. Wittenberger Renaissance-Musikfestival.