In einem Pop-up-Store im Einkaufszentrum „Arsenal“ in der Lutherstadt sind Arbeiten eines Gestaltungswettbewerbs zum Renaissance-Musikfestival zu sehen. Woher die jungen Kreativen kommen.

Thomas Höhne ist Musiker und Intendant des Wittenberger Renaissance-Musikfestivals. Das erlebt gerade seine 20. Auflage. Zum zweiten Mal gab es im Vorfeld einen Gestaltungswettbewerb. Die Arbeiten von Schülern sind derzeit im „Arsenal“ ausgestellt.

Wittenberg/MZ. - „Fanfare, Trommelwirbel, Tusch“, so steht es auf einem Plakat am Eingang zu einer Pop-up-Galerie im Obergeschoss des Wittenberger Einkaufszentrums „Arsenal“. Dort zu sehen sind die Beiträge aus einem Gestaltungswettbewerb zum 20. Wittenberger Renaissance-Musikfestival.