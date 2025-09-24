weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Kunst und Kultur in Sachsen-Anhalt: Fantasievolle Bilder für ein besonderes Musikfestival in Wittenberg

Kunst und Kultur in Sachsen-Anhalt Fantasievolle Bilder für ein besonderes Musikfestival in Wittenberg

In einem Pop-up-Store im Einkaufszentrum „Arsenal“ in der Lutherstadt sind Arbeiten eines Gestaltungswettbewerbs zum Renaissance-Musikfestival zu sehen. Woher die jungen Kreativen kommen.

Von Corinna Nitz 24.09.2025, 20:22
Thomas Höhne ist Musiker und Intendant des Wittenberger Renaissance-Musikfestivals. Das erlebt gerade seine 20. Auflage. Zum zweiten Mal gab es im Vorfeld einen Gestaltungswettbewerb. Die Arbeiten von Schülern sind derzeit im „Arsenal“ ausgestellt.
Thomas Höhne ist Musiker und Intendant des Wittenberger Renaissance-Musikfestivals. Das erlebt gerade seine 20. Auflage. Zum zweiten Mal gab es im Vorfeld einen Gestaltungswettbewerb. Die Arbeiten von Schülern sind derzeit im „Arsenal“ ausgestellt. (Foto: Corinna Nitz)

Wittenberg/MZ. - „Fanfare, Trommelwirbel, Tusch“, so steht es auf einem Plakat am Eingang zu einer Pop-up-Galerie im Obergeschoss des Wittenberger Einkaufszentrums „Arsenal“. Dort zu sehen sind die Beiträge aus einem Gestaltungswettbewerb zum 20. Wittenberger Renaissance-Musikfestival.