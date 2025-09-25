Schuhmachertradition aus Elster Seit 1925: Bergholz Orthopädie-Schuhtechnik feiert 100 Jahre Handwerk
Bergholz Orthopädie-Schuhtechnik: Ein Familienbetrieb der seit 100 Jahren Fußgesundheit aus Meisterhand bietet. Wie der 24-jährige Paul Weller das Schumacher-Erbe weiterführt.
25.09.2025, 11:45
Elster/MZ. - Zwischen dem Brummen der Maschinen und dem Klang des Radios liegt ein ganz besonderer Duft in der Luft – eine Mischung aus Leder und Kleber, die seit Generationen zum Alltag der Familie Weller gehört. In der Werkstatt der Bergholz Orthopädie-Schuhtechnik in Elster wird nicht nur gearbeitet, hier wird gelebt, was seit fast 100 Jahren Bestand hat: echtes Handwerk mit Herz.