Bergholz Orthopädie-Schuhtechnik: Ein Familienbetrieb der seit 100 Jahren Fußgesundheit aus Meisterhand bietet. Wie der 24-jährige Paul Weller das Schumacher-Erbe weiterführt.

Antje und Paul Weller sind die dritte und vierte Generation, die im Familienunternehmen Bergholz Orthopädie-Schuhtechnik in Elster arbeiten.

Elster/MZ. - Zwischen dem Brummen der Maschinen und dem Klang des Radios liegt ein ganz besonderer Duft in der Luft – eine Mischung aus Leder und Kleber, die seit Generationen zum Alltag der Familie Weller gehört. In der Werkstatt der Bergholz Orthopädie-Schuhtechnik in Elster wird nicht nur gearbeitet, hier wird gelebt, was seit fast 100 Jahren Bestand hat: echtes Handwerk mit Herz.