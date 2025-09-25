Die Erzieherklassen des IWK stellen passend zur Interkulturellen Woche in Köthen verschiedene Kontinente und ihre Besonderheiten vor – ob Sprache, Essen oder Kleidung.

Schüler und Schülerinnen des IWK stellen zur Interkulturellen Woche drei Kontinente und ihre Kulturen vor: Afrika, Asien und Europa.

Köthen/MZ. - „Wir wollen andere verstehen und verschiedene Kulturen kennenlernen“, sagt Nina Klär, Lehrerin am Institut für Weiterbildung in der Kranken- und Altenpflege, kurz IWK. Die angehenden Erzieher und Erzieherinnen haben am Dienstag dazu eingeladen, spielerisch verschiedene Kulturen kennen und verstehen zu lernen. Das IWK bietet Ausbildungen in den Bereichen Pflege, Therapie sowie in sozialen Berufen an und veranstaltet zur 50. Interkulturellen Woche in Köthen, die über das Förderprogramm „Demokratie leben!“ koordiniert wird, entsprechende Projekttage.