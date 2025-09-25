Die Stadtwerke Weißenfels rücken auch 2025 wieder das Ehrenamt in den Fokus: Im Rahmen ihrer Herzenskampagne steht diesmal der Weißenfelser Bismarckturm Verein e. V. im Mittelpunkt.

Der Verein wurde von 14 Engagierten am 28. Oktober 2005 gegründet. Ihr Ziel: den Weißenfelser Bismarckturm als stadtbildprägendes Denkmal zu erhalten, zu rekonstruieren und wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Heute zählt der Verein rund 50 Mitglieder, die mit großem Einsatz Tradition und Vereinsleben pflegen.

„Spuk im Turm“ oder das „Glühweinfest“, das bereits zum 19. Mal stattfindet, gehören zu den festen Terminen im Weißenfelser Veranstaltungskalender. Hunderte Besucher zieht es jedes Jahr zu diesen Höhepunkten. Ohne den unermüdlichen Einsatz des Vorstands um Vorsitzenden Sebastian Röntgen wäre dieses Engagement kaum möglich. Für die Stadtwerke Weißenfels ist es ein Anliegen, genau diesen Einsatz zu würdigen.

„Wir sind stolz, dass es in Weißenfels so engagierte Vereine gibt, die mit Leidenschaft das Leben in unserer Stadt bereichern“, betonen die Verantwortlichen.

Dass der Verein Teil der diesjährigen Herzenskampagne wird, sorgte bei den Mitgliedern für große Freude. Im Sommer fand das offizielle Kampagnenshooting statt – natürlich am Bismarckturm – und das bei bestem Wetter. Fotograf Steffen Runke setzte das Vereinsleben eindrucksvoll in Szene. Entstanden sind Aufnahmen, die die Vielfalt und Begeisterung des Vereins authentisch widerspiegeln. Sehen Sie gern selbst. (Verlinkung zur Website)