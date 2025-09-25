Zukunft ungewiss Mieter in Dessau haben Angst vor Zwangsauszug - Der Kampf um die Wohnung
Seit mehr als einem Jahr fordern Mieter der Kavalierstraße und Willy-Lohmann-Straße in Dessau Klarheit über die Situation ihrer Wohnungen – doch Antworten bleiben aus.
Aktualisiert: 25.09.2025, 15:34
Dessau/MZ. - Steigende Nebenkosten, immer mehr Leerstand und Gerüchte über Abriss: Die Mieter der Kavalierstraße und der Willy-Lohmann-Straße fühlen sich von der DWG im Stich gelassen. Seit mehr als einem Jahr fordern sie Klarheit – vergeblich.