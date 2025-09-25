Im Eisleber Theater feiert am 27. September das Musical „Cabaret“ Premiere – eine außergewöhnliche Produktion mit dem kompletten Ensemble, einer Live-Band und einer professionellen Tanzcrew.

Tanzshow und packendes Drama - Eisleben bringt „Cabaret“ in großer Besetzung auf die Bühne

Christopher Wartig als Conférencier (Mitte) und die Kit Kat Girls und Boys bei einer Probe für „Cabaret“.

Eisleben/MZ. - Er möchte Zeichen setzen, der neue Eisleber Theaterintendant Frank Martin Widmaier. Mit seiner ersten Inszenierung, der gefeierten Komödie „Romeo und Julia an der Jukebox“, ist ihm das bereits gelungen. Dabei freut sich Widmaier vor allem, dass die angestrebte stärkere regionale Ausrichtung wahrgenommen werde. Unter dem neuen Label #regionalMSH spielt das Theater auf Wunsch im gesamten Landkreis. „Wir haben schon Anfragen bis zum nächsten Sommer“, sagt der Intendant. Die Idee ist, mit den Gastspielen kreisweit Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken und so letztendlich neues Publikum ins Haus zu locken.