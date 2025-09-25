Die Stadt hat den Startschuss für die kommunale Wärmeplanung in Halle gegeben. Eine neue Karte zeigt, in welchen Stadtvierteln die Menschen künftig eine neue Heizung brauchen werden.

Neue Leitungen in der ganzen Stadt? So soll sich Halle bis 2045 verändern

Am Donnerstag, 25. September, hat Oberbürgermeister Alexander Vogt (2.v.r.) den Startschuss für die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Kommunalen Wärmeplan in Halle gegeben.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle gilt ab sofort ein neuer Stadtplan. Es ist ein Plan, der nicht nur Straßen und Häuser zeigt, sondern der für Hauseigentümer die wichtige Frage beantwortet: Wie kann ich mein Gebäude beheizen? Es ist der kommunale Wärmeplan. Die Stadt hat am Donnerstag gemeinsam mit den Stadtwerken den offiziellen Startschuss für die Öffentlichkeitsbeteiligung dazu gegeben.