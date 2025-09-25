weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Apfelernte in der Stadt: Warum verregneter Safttag den Zeitzer Weihnachtsmarkt versüßt

Trotz Regenwetters haben nicht nur Zeitzer Spaß beim Ernte- und Safttag auf der Streuobstwiese zwischen Röntgen- und Semmelweisstraße. Und dabei werden nicht nur Äpfel genascht.

Von Torsten Gerbank Aktualisiert: 25.09.2025, 20:39
Mädchen und Jungen der Grundschule Rehmsdorf gehörten am Donnerstag zu den Besuchern des Ernte- und Safttages auf der Zeitzer Bürgerobstwiese.
Zeitz/MZ. - Himmlische Hilfe auf der Bürgerobstwiese zwischen Röntgen- und Semmelweisstraße in Zeitz: Am Donnerstag fand dort zum zweiten Mal nach 2023 ein Ernte- und Safttag statt. Der Regen hatte dabei sogar einen kleinen Vorteil – das Obst war schon vor dem Pflücken zumindest vorgewaschen.