Für mehrere Hunderttausend Euro schafft die Stadt zwei neue Einsatzfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr Alten an. Doch die Zeit dafür ist knapp, da das Angebot bald ausläuft.

Alten/MZ. - Die Freiwillige Feuerwehr Dessau-Alten hofft im zweiten Anlauf auf ein neues Löschgruppenfahrzeug. Bereits im vorigen Jahr erfolgte die Ausschreibung, um das 1999 in Betrieb genommene Einsatzfahrzeug entsprechend ersetzen zu können. „Mit einem Kostenansatz von 475.000 Euro gingen wir in die Ausschreibung. Daraufhin bekamen wir ein Angebot von 617.000 Euro, was jedoch der Stadtrat in letzter Instanz nicht bewilligte“, erläuterte Brandschutz-Amtsleiter Martin Müller in der Sitzung des Stadtbezirksbeirates Alten.