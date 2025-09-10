In Kürze beginnt die 20. Auflage des Wittenberger Renaissance-Musikfestivals. Das hat längst einen Namen weit über Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Was diesmal geboten wird.

Wittenberger Festival mit Strahlkraft: Was es so besonders macht

Stellen das Festival-Programm vor: Thomas Höhne, Sandra Wilking, Oliver Kügler und Isabella Guzy (v.l.)

Wittenberg/MZ. - Der Enthusiasmus ist auch nach 20 Jahren noch deutlich spürbar bei Thomas Höhne. Wesentlich ihm und seiner Hofkapelle ist ein Veranstaltungsreigen in Wittenberg zu verdanken, der seinesgleichen sucht: das Renaissance-Musikfestival.