Einmalig in Europa Wittenberger Festival mit Strahlkraft: Was es so besonders macht
In Kürze beginnt die 20. Auflage des Wittenberger Renaissance-Musikfestivals. Das hat längst einen Namen weit über Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Was diesmal geboten wird.
10.09.2025, 14:00
Wittenberg/MZ. - Der Enthusiasmus ist auch nach 20 Jahren noch deutlich spürbar bei Thomas Höhne. Wesentlich ihm und seiner Hofkapelle ist ein Veranstaltungsreigen in Wittenberg zu verdanken, der seinesgleichen sucht: das Renaissance-Musikfestival.