Die gebürtige Kulmbacherin Anna Krauß ist viel herumgekommen. Inzwischen leitet die Theologin ein besonderes Zentrum in der Lutherstadt.

Einmal nach Wittenberg: Für wen die Stadt zum Pilgerort wird

Die Theologin Anna Krauß ist seit einem Jahr Direktorin vom Wittenberg-Zentrum des Lutherischen Weltbundes. Im Hintergrund: ein Wandteppich aus Tansania

Wittenberg/MZ. - Der Lutherische Weltbund (LWB) mit Sitz in Genf hat 154 Mitgliedskirchen in 99 Ländern, dazu gehören mehr als 78 Millionen Menschen. Für viele von ihnen ist Wittenberg als Wiege der Reformation ein wichtiger Ort. Wer sich auf den Weg macht, sei es aus beruflichen Gründen oder privat, trifft vielleicht auf Anna Krauß.