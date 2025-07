Reformation als Lebenswerk: Was einen US-Forscher seit Jahrzehnten nach Wittenberg zieht

Robert Kolb an seinem Arbeitsplatz in der Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek

Wittenberg/MZ. - Wer Robert Kolb an seinem Arbeitsplatz in der Reformationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek erlebt, merkt sofort: Hier, zwischen hunderttausenden Büchern, darunter Handschriften der Reformatoren, ist der Wissenschaftler in seinem Element.