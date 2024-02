Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wittenberg/Mz. - Es geht schon wieder los! Erstmals rollt der Fußball im Kalenderjahr 2024 in Pflichtspielen. Zum Auftakt gibt es einen Pokalkracher. In Seegrehna wird der vierte Halbfinalist nach Coswig, Oranienbaum – das sind Teams aus der Landesklasse – und dem Kreisoberligisten SG Lebien/Annaburg gesucht. Dabei trifft Kreisoberliga-Tabellenführer Seegrehna am Samstag ab 13 Uhr auf den SV Golpa. Die Gäste sind ein Spitzenteam der Landesklasse und belegen aktuell den vierten Platz. Die Gastgeber sind aber durchaus eine Pokalmannschaft und schaffen es im Vorjahr bis ins Halbfinale und scheitern erst per Losentscheid um den Einzug in den Landeswettbewerb an Victoria Wittenberg.