Der Zschornewitzer Ruderclub ruft im Internet zu einer Spendensammlung auf. Das Ziel von 6.000 Euro ist bereits in greifbare Nähe gerückt.

Zschornewitz/MZ. - Genauso groß wie der Wermutstropfen war, den die Verantwortlichen des Zschornewitzer Ruderclubs vor ein paar Wochen schlucken mussten, ist nun die Freude über den großen Zuspruch, den diese Aktion erfährt. Der Verein braucht Hilfe. Es geht um einen Motor, der 6.000 Euro kostet und unbedingt benötigt wird.

Eine Frage der Sicherheit

„In erster Linie geht es dabei um die Sicherheit“, erklärt Florian Stein. Er ist Trainer im etwa 140 Mitglieder zählenden Verein und sagt: „Es ist ganz wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen auch auf dem Wasser noch betreut werden können.“ Dies geschehe aus einem motorisierten Begleitboot heraus. Das sei ein entscheidender Punkt für die Qualität des Trainings.

Man könne den Schützlingen im Nachhinein zwar Aufnahmen zeigen, das sei aber weniger effektiv. „Es ist bedeutend besser, wenn wir beispielsweise Fehler direkt während des Ruderns erklären können“, sagt Stein.

Sclechte Nachricht vom Fachhändler

Die schlechte Nachricht hatte dann Anfang dieses Jahres der mit der turnusmäßigen Durchsicht des existierenden Motors beauftragte Fachhändler parat. Denn er ließ die Sportsfreunde wissen, dass dessen verbleibende Einsatzstunden definitiv gezählt seien. Schon kurz darauf habe der Motor angefangen zu stottern, sodass die Ruderer gezwungen waren zu reagieren. Stein sei auf die Idee gekommen, das fehlende Geld mit einer Online-Spendensammlung – einem sogenannten Crowdfunding – zusammenzusammeln.

Da die Begleitboote auch für die Regatten, die regelmäßig auf der Gurke – dem Heimatsee des Clubs – stattfinden, entscheidend sind, habe man sich für einen leistungsstarken 25-PS-Motor entschieden. Stein erklärt, dass ein Achter-Ruderboot durchaus auf eine Geschwindigkeit von bis zu 30 Kilometer pro Stunde kommen könne und daher ein starker Motor vonnöten sei.

Überwältigende Resonanz

Von der Resonanz und Beteiligung der Öffentlichkeit zeigt er sich absolut überwältigt. Nach gut drei Wochen seien bereits knapp zwei Drittel der Summe zusammengekommen. „Aktuell sind es 61 einzelne Spender“, informiert er am frühen Mittwochnachmittag, „ich bin sehr stolz auf die vielen Unterstützer.“ Die tatsächliche Höhe der einzelnen Spenden sei dabei gar nicht so entscheidend. „Bei so einem Crowdfunding ist es entscheidend, dass es viele Leute gibt, die ein bisschen etwas geben“, sagt er.

Die Zschornewitzer Ruderer sind auf der Zielgeraden, benötigen auf www.gofundme.com/f/zrc-motor aber noch etwas Hilfe.