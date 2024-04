Gräfenhainichen/MZ. - Kaum ein Zuschauer hat nach dem Abpfiff die wieder voll besetzte Halle verlassen. Das Publikum erhebt sich: Standing Ovation für eine Handball-Legende. Ein letztes Mal erklingen Stephan-Blechschmidt-Rufe.

Gast verhindert Happy-End

Wenige Sekunden zuvor hat der Radiser Handballchef Wolfhard Mensch – „Leider, leider, leider“ – den Kultspieler und Übungsleiter offiziell und „mit größtem Bedauern“ verabschiedet. Er bescheinigt seinem ersten Mann „viele Jahre als Spieler und Trainer größtes Engagement“ für den Verein. Seine Entscheidung, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, sei zu akzeptieren. Blechschmidt, der sich bei Mensch dafür bedankt, dass er ihn nach Radis geholt habe, erinnert sich noch genau an sein erstes Spiel in der so genannten Lindenhölle. Und das ist immerhin 13 Jahre her. „In der Mitteldeutschen Oberliga haben wir gegen Oebisfelde Remis gespielt“, erzählt der 39-Jährige. Zum Abschied gibt es kein Happy-End. Das ist auch nicht zu erwarten. Kontrahent Spergau ist der haushohe Favorit.

„Ein Sieg ist utopisch“, hat schon vor der Partie der Radiser Kapitän Eugen Johannes gesagt und betont, dass es darum gehe, sich ordentlich zu präsentieren. Das ist – trotz der 20:26-Niederlage – mehr als gelungen. Die Gastgeber fordern die Gäste, die mit dem Ex-Radiser Max Ziemann angereist sind, bis in die Schlussphase voll. Besonders die Leistungen in der Anfangsphase sind beeindruckend. Sebastian Engel erzielt das 1:0 (3. Minute). Blechschmidt wirft das 4:3 (13.), Engel das 5:4 und Johannes Nitsche, mit fünf Treffern bester Radiser Werfer, das 7:6 (25.).

Der Radiser Kapitän Eugen Johannes ist kämpferisch sehr stark. (Foto: Sven Wieder)

Als Robert Hanke zum 8:7 (27.) trifft, ist eine Überraschung zur Pause möglich. Doch dann passiert das Malheur. Die Radiser kassieren eine doppelte Zeitstrafe. „Eine war wegen Meckerns. Das darf erfahrenen Spielern nicht passieren“, sagt Blechschmidt. Die cleveren Gäste nutzen das Überzahlspiel gnadenlos aus. Mit einem 3:0-Lauf gelingt der Sieben eine schmeichelhafte 10:8-Halbzeitführung. Der prominenteste Besucher ist beim Pausenbier begeistert. „Rasant schnell, gigantisch. Das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber“, sagt Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) zu seinem dritten privaten Handball-Ausflug, um seiner Radiser Sieben vor Ort die Daumen zu drücken.

Wirkungstreffer am Kopf

Und die Gastgeber bleiben auch zu Beginn der zweiten Halbzeit dran. Lukas Knape wirft das 10:11 (33.), Blechschmidt das 11:12 (35.), Tim Kummer das 12:13 (37.) und Nitsche das 13:14 (38.). Die Vorentscheidung fällt beim 15:18 (43.). Spergau kann erneut einen 3:0-Lauf zum 21:15 hinlegen. Begünstigt wird dies durch eine umstrittene Szene. Der Radiser Keeper Erik Pannier, der stark hält, wird am Kopf getroffen. Die Schiedsrichter entscheiden sich für eine Spielfortsetzung mit Freiwurf für Spergau. „Ich hätte in dieser Szene den Ball einfach aufnehmen können“, sagt der Spielertrainer, der sich stattdessen um seinen Keeper kümmert. Und noch einmal steht Blechschmidt im Mittelpunkt. Er wirft beim 18:23 (52.) in der Partie sein drittes und letztes Tor in seiner Karriere für Radis. „Am Ende fehlten uns die Körner“, kommentiert er die Niederlage.