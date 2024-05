Die aus Dessau stammende Anne Berrini hat nach Dokumentarfilmen jetzt ihren ersten Spielfilm gedreht. Er läuft am Montag im Kiez-Kino, Regisseurin und Hauptdarstellerin sind dabei.

Dessau/MZ. - Sie hat in Dessau ihre Kindheit und Schulzeit verbracht. Aufgewachsen in der Theaterfamilie Thiele, führte ihr Berufsweg strikt zum Schauspielfach. Vor und hinter Bühne und Kamera ist Anne Berrini inzwischen zur weitgereisten und vielbeschäftigten Filmemacherin geworden. Nächsten Montag kehrt sie zurück in ihre Heimat: Zur Dessau-Premiere ihres ersten Spielfilms „Macht“ im Kiez-Kino, Bert-Brecht-Straße 29a.