Köthen/MZ. - „Die Stadt Köthen (Anhalt) beteiligt ihre Bürger jährlich an der Verwendung der in den kommunalen Haushalt eingestellten finanziellen Mittel über die gesetzlichen Beteiligungsmöglichkeiten hinaus.“ So lautet Paragraf 1 der „Satzung Bürgerbudget“, die der Stadtrat auf seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen hat.