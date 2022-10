Wittenberger Demonstranten mit Forderungen

480 Menschen sind in dieser Woche bei einer Demonstration in Wittenberg auf die Straße gegangen.

480 Menschen sind in dieser Woche bei einer Demonstration in Wittenberg auf die Straße gegangen.

Wittenberg/MZ - 480 Menschen haben sich nach Angaben der Polizei am an einer Demonstration am Montag in Wittenberg beteiligt. Sie zogen wie gewohnt mit Trommeln, Trillerpfeifen, Fahnen, Plakaten und den so genannten Ampelgalgen durch die Stadt.