Medien und Politik werden auf Montagsdemo in Wittenberg beschimpft

Was auf der Montagsdemo in Wittenberg inzwischen alles so gesagt und behauptet wird - unter dem Applaus vieler Teilnehmer.

Wittenberg/MZ/thl - Auch am Tag der deutschen Einheit ist wieder in Wittenberg demonstriert worden. Die Polizei hat rund 540 Teilnehmer gezählt - und damit weniger als zuletzt. Geblieben sind viele Russland- und einige Reichsflaggen sowie Plakate mit Losungen wie „Grüne an die Ostfront“ oder „Ami go home“. Geblieben ist auch die Kritik an Medien und Politikern in Redebeiträgen - sie wird allerdings immer weniger mit Argumenten, dafür in noch drastischeren Beschimpfungen vorgetragen.