Aus gesundheitlichen Gründen ist eine 89-Jährige auf einen Krankenfahrstuhl angewiesen. Doch ein Busfahrer verweigert ihr plötzlich die Mitfahrt. Was das Unternehmen Vetter dazu sagt.

Ohne ihren Krankenfahrstuhl ist die Seniorin Elisabeth Gerwann aus Möhlau kaum mobil. Doch im Bus wurde ihr die Mitnahme verweigert.

Gräfenhainichen/MZ. - Die Geschichte hat weit über den Landkreis Wittenberg hinaus Aufmerksamkeit erregt: Eine 89-Jährige strandete nach ihrem Einkauf, weil der Akku ihres Gefährts leer war und der Busfahrer sie nicht mitnehmen wollte. Als Begründung verwies er auf die Brandgefahr, die von Lithium-Ionen-Akkus ausgeht. In der Polizeimeldung war von einem E-Bike die Rede, entsprechend berichtete auch die MZ. Inzwischen hat sich die Seniorin selbst gemeldet und klargestellt: Sie war mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs, auf den sie aus gesundheitlichen Gründen angewiesen ist.