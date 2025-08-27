Bus-Ärger in Gräfenhainichen Busfahrer verweigert 89-Jähriger die Mitfahrt – ausgerechnet wegen ihres Fahrzeugs
Aus gesundheitlichen Gründen ist eine 89-Jährige auf einen Krankenfahrstuhl angewiesen. Doch ein Busfahrer verweigert ihr plötzlich die Mitfahrt. Was das Unternehmen Vetter dazu sagt.
Gräfenhainichen/MZ. - Die Geschichte hat weit über den Landkreis Wittenberg hinaus Aufmerksamkeit erregt: Eine 89-Jährige strandete nach ihrem Einkauf, weil der Akku ihres Gefährts leer war und der Busfahrer sie nicht mitnehmen wollte. Als Begründung verwies er auf die Brandgefahr, die von Lithium-Ionen-Akkus ausgeht. In der Polizeimeldung war von einem E-Bike die Rede, entsprechend berichtete auch die MZ. Inzwischen hat sich die Seniorin selbst gemeldet und klargestellt: Sie war mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs, auf den sie aus gesundheitlichen Gründen angewiesen ist.