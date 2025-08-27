Auf der B185 zwischen Mildensee und Dessau hat die Polizei am Dienstag die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Ein Pkw war dabei besonders schnell unterwegs.

So schnell war Raser auf B185 zwischen Mildensee und Dessau unterwegs

Auf der B185 zwischen Mildensee und Dessau hat die Polizei die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert.

Dessau. – Einen besonders schnellen Autofahrer hat die Polizei am Dienstag auf der B185 zwischen Mildensee und Dessau geblitzt. Dieser war mit 127 Kilometern in der Stunde unterwegs. Erlaubt sind auf dieser Strecke 70.

Das dürfte für den Raser teuer werden. Ihm drohen ein Bußgeld von mehr als 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Insgesamt, so die Polizei, seien auf der Bundesstraße 2.040 Fahrzeuge durch die Messstelle gefahren. Davon hätten sich 22 Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit gehalten.