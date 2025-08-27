Wegen eines Unfalls zwischen der B100/Europachaussee und der Rosenfelder Straße in Halle kann es an dieser Stelle zu stockendem Verkehr kommen.

Halle (Saale). – Zwischen der B100/Europachaussee und der Rosenfelder Straße in Halle hat es Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach seien mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Der linke Fahrstreifen sei gesperrt. Der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Stockender Verkehr ist in Richtung Eutzsch zu erwarten, so die Polizei weiter. Über Verletzte oder die Unfallursache liegen bisher noch keine Angaben vor.