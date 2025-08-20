Eine 89-Jährige strandet in Gräfenhainichen, weil ihr E-Bike-Akku leer ist und der Busfahrer sie nicht mitnimmt. Wann E-Bikes und E-Scooter in Bus und Bahn erlaubt sein könnten.

Seniorin (89) darf mit leerem E-Bike nicht in Bus – wann es doch möglich ist

Gräfenhainichen/MZ - Es klingt wie eine Szene, die jedem Radfahrer Albträume bereiten könnte: Vergangene Woche strandete eine 89-jährige Seniorin. Nicht wegen eines platten Reifens, sondern weil ihr Akku vom E-Bike leer war. Auf dem Gadewitzer Weg, an einer Tankstelle in Gräfenhainichen, blieb sie schließlich hilflos zurück. Ohne elektrische Unterstützung konnte sie die Strecke nach Hause nicht mehr bewältigen. Ihr Plan B: kurzerhand in den Bus steigen. Doch genau das verweigerte der Fahrer mit einer für die Dame ernüchternden Begründung.