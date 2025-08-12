Die Seniorin darf mit ihrem entladenen Pedelec nicht in den Bus in Gräfenhainichen einsteigen.

Gräfenhainichen/MZ - Mit leerem Akku und ohne Chance auf eine Busfahrt ist am Montagnachmittag, 11. August, gegen 16.35 Uhr eine 89-jährige Pedelec-Fahrerin in Gräfenhainichen gestrandet.

Wie die Polizei mitteilt, musste die Seniorin auf ihrer Fahrt vom Ortsteil Möhlau an einer Tankstelle im Gadewitzer Weg stoppen, weil der Akku ihres Rads entladen war. Als sie ihre Heimfahrt mit dem Bus antreten wollte, weil sie den Heimweg nicht ohne Akku-Unterstützung bewältigen konnte, habe der Fahrer die Mitnahme verweigert. Der Grund: Sicherheitsvorschriften zur Brandgefahr von Lithium-Ionen-Akkus. Hilflos und verunsichert rief die Seniorin daraufhin die Polizei.

Schließlich half das Tankstellenpersonal: Die Frau konnte ihren Akku an der Tankstelle aufladen und ihre Fahrt nach kurzer Zeit fortsetzen.