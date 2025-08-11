Immer mehr Menschen steigen vom Fahrrad auf E-Bikes oder Pedelecs um. Doch diese Räder sind oft deutlich mehr Wert als klassische Fahrräder. Das macht sie für Diebe zur attraktiven Beute.

Die Polizei stellt in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr einen leichten Anstieg bei E-Bike-Diebstählen fest. (Symbolbild)

Magdeburg - Der Diebstahl von E-Bikes bleibt in Sachsen-Anhalt auf einem hohen Niveau. In diesem Jahr sei ein leichter Anstieg bei den Fallzahlen zu verzeichnen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) mit. Im vergangenen Jahr wurden 810 E-Bike-Diebstähle mit einem Schaden von fast 2,3 Millionen Euro registriert. Im Jahr 2023 waren es sogar 1.045 Diebstähle mit fast 2,8 Millionen Euro Schaden. Seit 2021 ist die Zahl der E-Bike-Diebstähle deutlich angestiegen, wenngleich es 2024 eine leichte Entspannung gab.

Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen ist dagegen nur gering. Wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht, konnten im vergangenen Jahr lediglich knapp zehn Prozent der Fälle von schwerem Fahrraddiebstahl aufgeklärt werden.

Polizei rät dazu, Räder richtig zu sichern und kennzeichnen zu lassen

Die Polizei weist darauf hin, dass abgestellte Räder immer mit einem guten und richtig angelegten Schloss gesichert werden sollten. Geeignet seien etwa massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Fahrräder sollten außerdem immer an fest verankerten Gegenständen wie Laternenmasten angeschlossen werden. Zudem rät das LKA, eine individuelle Kennzeichnung am Rahmen des Fahrrads eingravieren zu lassen.