Die Temperaturen nähern sich in Berlin und Brandenburg Stück für Stück der 30-Grad-Marke. Am Montag gibt es viel Sonnenschein bei maximal 28 Grad.

Potsdam/Berlin - Heiße Tage kommen auf die Menschen in Berlin und Brandenburg zu. Die Woche startet am Montag mit viel Sonnenschein und nur wenigen Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es bleibt trocken bei warmen 25 bis 28 Grad.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 12 bis 9 Grad. Am Dienstag scheint wieder die Sonne, Wolkenfelder ziehen vor allem im Norden und in der Mitte Brandenburgs durch. Mit maximal 28 bis 31 Grad wird es wärmer als am Vortag.

Trocken und nur mit wenigen Wolken ist die Nacht zum Mittwoch angekündigt. Es kühlt ab auf 17 bis 13 Grad. Richtig heiß wird es am Mittwoch: Die Höchstwerte liegen laut Meteorologen bei 31 bis 35 Grad. Während morgens noch einige hohe Wolkenfelder zu sehen sind, scheint ab Mittag zunehmend die Sonne.