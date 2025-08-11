Bremerhaven - Ein Mann soll eine Klappbrücke in Bremerhaven absichtlich beschädigt haben. „Wir konnten einen Tatverdächtigen ermitteln“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Warum der Mann die Brücke manipuliert haben soll, sei noch unklar. Auch zu den genauen Tatvorwürfen äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Der Verdächtige soll sich am Sonntagvormittag am Schaltkasten der Schrankenanlage zu schaffen gemacht haben. Die Brücke konnte zeitweise nicht mehr geschlossen oder geöffnet werden. Der Startpunkt für die Touren der Hafenrundfahrt mussten verlegt werden. Inzwischen ist die Brücke repariert.