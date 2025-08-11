Die Polizei wird in den Berliner Südosten gerufen. Dort soll ein Mann mit einer Axt und einer Eisenstange randaliert haben. Die Polizei rückt mit Spezialkräften an.

Berlin - Ein randalierender Mann hat im Berliner Südosten einen Einsatz von Spezialkräften der Polizei ausgelöst. Laut einem Zeugen soll der Mann am Sonntag in einem Hinterhof eines Wohnhauses im Ortsteil Johannisthal mit einer Axt und einer Eisenstange auf Sachen eingeschlagen haben, wie die Behörde mitteilte. Als die Polizei im Königsheideweg eintraf, zerstörte der Mann gerade Möbel in seiner Wohnung.

Den Angaben zufolge brachen die Spezialkräfte die Wohnung auf. Bei der Festnahme wurde der 48-Jährige von einem Polizeihund am Arm verletzt. Er wurde vor Ort ambulant behandelt. Anschließend wurde der Mann in eine Klinik gebracht, wo er stationär in einer psychiatrischen Abteilung aufgenommen wurde. Laut Polizei gab es Anzeichen dafür, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand.