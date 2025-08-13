In den vergangenen Wochen nahm sich der Sommer im Saalekreis eine Auszeit. Stattdessen gab es viel Regen. In dieser Woche kehrt er jedoch mit Temperaturen weit über 30 Grad zurück. Die MZ war in Merseburg unterwegs, um mit Bürgern darüber zu sprechen, wie sie die heißen Tagen nun nutzen wollen.

In dieser Woche steigen die Temperaturen im Saalekreis wieder deutlich an.

Merseburg/MZ. - Lange Zeit ließ der Sommer in diesem Jahr auf sich warten. Statt blauem Himmel und Sonnenschein gab es in den vergangenen Monaten oft dunkle Wolken und Regenschauer. In dieser Woche meldet sich der Sommer – mit Höchsttemperaturen bis zu 37 Grad – jedoch zurück. Aus diesem Anlass war die MZ in der Gotthardstraße unterwegs, um die Merseburger zu fragen, wie sie die unverhoffte Rückkehr des Sommers im Saalekreis nutzen.