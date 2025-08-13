Polizei-Auswertung zu Crashs Unfall-Hotspots in Halle: Diese Straßen sind besonders gefährlich

In Halle gibt es gefährliche Kreuzungen und Straßenabschnitte – besonders für Radfahrer. Der Unfallatlas zeigt, wo die Gefahrenstellen liegen. ADAC und Polizei erklären, was die Gründe dafür sein können.