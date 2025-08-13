weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Polizei-Auswertung zu Crashs Unfall-Hotspots in Halle: Diese Straßen sind besonders gefährlich

In Halle gibt es gefährliche Kreuzungen und Straßenabschnitte – besonders für Radfahrer. Der Unfallatlas zeigt, wo die Gefahrenstellen liegen. ADAC und Polizei erklären, was die Gründe dafür sein können.

Von Isabell Sparfeld Aktualisiert: 13.08.2025, 09:09
2022 mussten Verletzte aus diesem Wrack am Hauptbahnhof Halle geschnitten werden.
2022 mussten Verletzte aus diesem Wrack am Hauptbahnhof Halle geschnitten werden. (Archivfoto: Matzulla)

Halle (Saale) /MZ. - Unfälle gehören in einer Großstadt wie Halle zur Tagesordnung. Wo es am häufigsten kracht, zeigt der Unfallatlas der statistischen Ämter von Bund und Land.