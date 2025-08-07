Unfall in Halle Schwerer Unfall in Halle: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei und lässt schwer verletzte Mitfahrerin zurück
Ein Motorradfahrer flieht in Halle vor der Polizei und verursacht einen schweren Unfall. Seine Sozia wird schwer verletzt, der Fahrer lässt sie zurück und flüchtet zu Fuß.
Aktualisiert: 07.08.2025, 15:49
Halle (Saale)/MZ - Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochabend in Halle einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Gegen 21.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Raffineriestraße ein Motorrad ohne Kennzeichen auf.