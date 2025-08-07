weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Großeinsatz der Polizei nach Verfolgung und Motorradunfall in Halle

Unfall in Halle Schwerer Unfall in Halle: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei und lässt schwer verletzte Mitfahrerin zurück

Ein Motorradfahrer flieht in Halle vor der Polizei und verursacht einen schweren Unfall. Seine Sozia wird schwer verletzt, der Fahrer lässt sie zurück und flüchtet zu Fuß.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 07.08.2025, 15:49
Mit diesem Motorrad ohne Kennzeichen flüchtete der Fahrer in die Raffineriestraße in Halle vor der Polizei. Dort kam es zum Unfall. der fahrer floh, seine Mitfahrerin ließ er verletzt zurück. .
Mit diesem Motorrad ohne Kennzeichen flüchtete der Fahrer in die Raffineriestraße in Halle vor der Polizei. Dort kam es zum Unfall. der fahrer floh, seine Mitfahrerin ließ er verletzt zurück. . (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ - Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochabend in Halle einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Gegen 21.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Raffineriestraße ein Motorrad ohne Kennzeichen auf.