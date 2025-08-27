Maria Richter wundert sich über starken Austrieb aus Stümpfen von im März auf der Schulstraße in Bernburg gefällten Kugelrobinien. Deren Stammholz ist sehr begehrt und resistent gegen Krankheiten.

Bernburg/MZ. - Mehrere grüne Büsche zieren in diesem Sommer die Schulstraße in Bernburg. Es ist der junge Austrieb von acht im März gefällten Kugelrobinien. Anwohnerin Maria Richter sieht darin ihren Verdacht bestätigt, dass die Bäume gar nicht krank waren und fragt sich, warum sie seinerzeit gefällt wurden, während andererseits im gesamten Straßenzug das Totholz in den großen Robinien hängt und eine Gefahr für Passanten und parkende Autos sei.