Zwischen dem 20. und 30. Oktober führt die Bundeswehr im Landkreis Wittenberg nächtliche Hubschrauberflüge durch.

Ein CH-53 Transporthubschrauber kurz vor dem Start zu einem Nachtflug auf dem Flugplatz Holzdorf.

Wittenberg/Holzdorf. - Die Bundeswehr plant zwischen dem 20. bis 30. Oktober eine Übung in den Landkreisen Wittenberg, Potsdam-Mittelmark und Jerichower Land sowie in weiteren Übungsgebieten. „Wer glaubt, demnächst UFOs am Himmel zu sehen, täuscht sich“, heißt es in einem Beitrag der Bundeswehr Brandenburg bei Facebook.

Bundeswehr kündigt nächtliche Übungsflüge im Kreis Wittenberg an

Unter anderem seien Nachtflüge, ähnlich wie bei einem Manöver im Mai, geplant. Geübt werden sollen „verschiedene Szenarien, bei der spezialisierte Kräfte unter Einbindung von Hubschraubern trainieren“, so die Bundeswehr.

Ziel der Übung sei die „Verbesserung der Zusammenarbeit und Einsatzfähigkeit von spezialisierten Einheiten der Bundeswehr und NATO-Partnern – insbesondere bei komplexen Einsätzen aus der Luft, auch bei Nacht.“ Weitere Details zur Übung gab die Luftwaffe auf Nachfrage der MZ zunächst nicht bekannt.