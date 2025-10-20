Mehrere Transporthubschrauber der Bundeswehr sind am Montag über die Region Wittenberg geflogen. Worum es bei den Flügen ging.

Ein NH90 Transporthubschrauber der Bundeswehr, wie er auch am Montagmorgen über Wittenberg zu sehen gewesen ist.

Wittenberg/MZ. - Wer am Montagvormittag in Wittenberg in den Himmel blickte, konnte gleich mehrere Militär-Hubschrauber beobachten. Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr mitteilt, handelte es sich um reguläre Ausbildungsflüge der Bundeswehr.

Gegen 09:47 Uhr habe ein CH-53-Transporthubschrauber des Hubschraubergeschwaders 64 aus Holzdorf die Region überflogen, in rund 1137 Metern Höhe, mit einer Geschwindigkeit von etwa 233 km/h. Nur eine Minute später folgte ein zweiter CH-53, der südwestlich an Apollensdorf vorbeiflog – deutlich tiefer, in etwa 231 Metern Höhe und mit rund 252 km/h.

Später, gegen 10.30 Uhr, sei ein NH90-Hubschrauber des International Helicopter Training Centre (IHTC) aus Bückeburg über Apollensdorf Nord und das Zentrum von Wittenberg unterwegs gewesen. Er befand sich auf dem Weg von Braunschweig nach Holzdorf und flog in etwa 1322 Metern Höhe mit rund 246 km/h Richtung Südosten.

Laut Bundeswehr handelte es sich bei allen Flügen um planmäßige Trainingsflüge zur Aus- und Weiterbildung.