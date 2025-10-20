Die Feuerwehr rückt mit mehreren Wehren nach Bad Schmiedeberg aus. Vor Ort zeigt sich: Hinter dem Einsatz steckt eine Verkettung unglücklicher Umstände. Was genau passiert ist.

Unfall beim Kochen löst Einsatz in Bad Schmiedeberg aus: Wer in letzter Minute Schlimmeres verhindert

Bad Schmiedeberg/MZ/PAD. - Ein Wohnungsunfall hat am Wochenende einen größeren Rettungseinsatz in Bad Schmiedeberg ausgelöst. Wie die Feuerwehr der MZ mitteilte, habe eine Frau am Sonntag gegen 13 Uhr in ihrer Wohnung eine Mahlzeit zubereiten wollen und sei währenddessen ins Schlafzimmer gegangen. Daraufhin sei sie gestürzt und habe sich einen Oberarmbruch zugezogen.