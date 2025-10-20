Im Seydaer Amtshaus ringen Kinder und Erwachsene um viele Punkte und tolle Preise. Wer die auswählt und vergibt.

Lustig bis gruselig: Kürbisfest in Seyda begeistert mit vielen Schnitzideen

Gespannte Aufmerksamkeit herrscht, als Heimatvereinsvorsitzender Markus Stolle (mit Zettel rechts) die Sieger des Kürbisschnitzens verkündet.

Seyda/MZ/KA. - Es musste unbedingt dieser Kürbis sein, der den langen dicken Stengel nach oben hat, erzählt Vater Denny Jenzig. Sein Sohn Tim hat sich das Exemplar besonders gut ausgesucht, mit dem er sich am Kürbisfest des Seydaer Heimatvereins am Sonnabendnachmittag beteiligen wollte.