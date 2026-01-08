Nur der Dezember 1972 ist mit mehr Sonnenstunden in die Wetterstatistik eingegangen als der Dezember 2025. Was die Hobby-Wetterfrösche darüber hinaus registriert haben.

Im Dezember gab es auch einige Sonnentage, wie hier in Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - Sachsen-Anhalt kommt auf eine Sonnenscheindauer von 69,5 Stunden, ein Plus von 94 Prozent. Oder (nur) 1,4 Stunden weniger als im November! Allein der Dezember 1972 war mit 79,5 Stunden (etwas) sonniger. Die Sonne schien für Wittenberg 2025 mit 75 Stunden (+98 Prozent) nicht ganz so heftig wie 1972, es wird zu verkraften gewesen sein…