Neue Fahrgast-Informationssysteme sind in mehreren Orten beschädigt oder zerstört worden. Der Landkreis Harz beziffert den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Das Display der elektronischen Anzeige am Westbahnhof Ballenstedt ist zertrümmert. Auch in anderen Orten wurden digitale Anzeigetafeln beschädigt.

Ballenstedt/Halberstadt/MZ. - Kaum installiert, sind sie schon zerstört: Neue digitale Anzeigesysteme, mit denen sich Fahrgäste der Harzer Verkehrsbetriebe einen schnellen Überblick über Fahrpläne, Ankunfts- und Abfahrtszeiten verschaffen können, sind in mehreren Orten Opfer von Vandalismus geworden.