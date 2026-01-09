EIL
Vandalismus an Haltestellen der Harzer Verkehrsbetriebe Kaum installiert, schon kaputt: Digitale Fahrplananzeigen mutwillig zerstört
Neue Fahrgast-Informationssysteme sind in mehreren Orten beschädigt oder zerstört worden. Der Landkreis Harz beziffert den Schaden auf mehrere Tausend Euro.
09.01.2026, 08:00
Ballenstedt/Halberstadt/MZ. - Kaum installiert, sind sie schon zerstört: Neue digitale Anzeigesysteme, mit denen sich Fahrgäste der Harzer Verkehrsbetriebe einen schnellen Überblick über Fahrpläne, Ankunfts- und Abfahrtszeiten verschaffen können, sind in mehreren Orten Opfer von Vandalismus geworden.