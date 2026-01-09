weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Vandalismus an Haltestellen der Harzer Verkehrsbetriebe: Kaum installiert, schon kaputt: Digitale Fahrplananzeigen mutwillig zerstört

EIL
Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt
Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt

Vandalismus an Haltestellen der Harzer Verkehrsbetriebe Kaum installiert, schon kaputt: Digitale Fahrplananzeigen mutwillig zerstört

Neue Fahrgast-Informationssysteme sind in mehreren Orten beschädigt oder zerstört worden. Der Landkreis Harz beziffert den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Von Rita Kunze 09.01.2026, 08:00
Das Display der elektronischen Anzeige am Westbahnhof Ballenstedt ist zertrümmert. Auch in anderen Orten wurden digitale Anzeigetafeln beschädigt.
Das Display der elektronischen Anzeige am Westbahnhof Ballenstedt ist zertrümmert. Auch in anderen Orten wurden digitale Anzeigetafeln beschädigt. Screenshot: Stadt Ballenstedt/facebook

Ballenstedt/Halberstadt/MZ. - Kaum installiert, sind sie schon zerstört: Neue digitale Anzeigesysteme, mit denen sich Fahrgäste der Harzer Verkehrsbetriebe einen schnellen Überblick über Fahrpläne, Ankunfts- und Abfahrtszeiten verschaffen können, sind in mehreren Orten Opfer von Vandalismus geworden.