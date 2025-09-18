Beleidigung, Bedrohung, Widerstand „Vollidioten!“ – Mann aus Jessen eskaliert im Gerichtssaal
Gutachterin diagnostiziert bei Angeklagtem aus Jessen eine paranoide Persönlichkeitsstörung. Sie sieht nur geringe Chancen auf Besserung.
Aktualisiert: 18.09.2025, 16:16
Jessen/Dessau/MZ. - Der Mann aus Jessen, der sich derzeit vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Bedrohung in mehreren Fällen zu verantworten hat, leidet unter einer paranoiden Persönlichkeitsstörung.