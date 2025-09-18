Gutachterin diagnostiziert bei Angeklagtem aus Jessen eine paranoide Persönlichkeitsstörung. Sie sieht nur geringe Chancen auf Besserung.

Jessen/Dessau/MZ. - Der Mann aus Jessen, der sich derzeit vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Bedrohung in mehreren Fällen zu verantworten hat, leidet unter einer paranoiden Persönlichkeitsstörung.