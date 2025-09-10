Prozess in Dessau Mann aus Jessen pöbelt im Prozess und fliegt erneut aus dem Gerichtssaal
Ein Mann aus Jessen sorgt im Landgericht Dessau-Roßlau erneut für einen Eklat. Wegen lautstarker Störungen wird er aus dem Saal verwiesen. Welche Vorwürfe gegen ihn verhandelt werden.
10.09.2025, 17:30
Jessen/Dessau/MZ - Jetzt ist es wieder passiert: Wegen ständigen Ungehorsams, der sich in lautstarken, teils wirren Unmutsäußerungen Bahn brach, ist der Mann aus Jessen, der sich derzeit vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Bedrohung in mehreren Fällen zu verantworten hat, am Dienstagvormittag aus dem Gerichtssaal entfernt worden.