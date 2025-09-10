Ein Mann aus Jessen sorgt im Landgericht Dessau-Roßlau erneut für einen Eklat. Wegen lautstarker Störungen wird er aus dem Saal verwiesen. Welche Vorwürfe gegen ihn verhandelt werden.

Mann aus Jessen pöbelt im Prozess und fliegt erneut aus dem Gerichtssaal

Ein Prozess am Landgericht Dessau-Roßlau eskaliert: Ein Angeklagter aus Jessen musste aus dem Saal gewiesen werden.

Jessen/Dessau/MZ - Jetzt ist es wieder passiert: Wegen ständigen Ungehorsams, der sich in lautstarken, teils wirren Unmutsäußerungen Bahn brach, ist der Mann aus Jessen, der sich derzeit vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung und der Bedrohung in mehreren Fällen zu verantworten hat, am Dienstagvormittag aus dem Gerichtssaal entfernt worden.