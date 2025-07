Marla-Svenja Liebich steht erneut vor Gericht, diesmal wird das Verfahren eingestellt. Ins Gefängnis muss die bekannte Rechtsextremistin aus Halle trotzdem. Aber in welches?

Halle/Leipzig/MZ - Der Gerichtssaal ist die Bühne von Marla-Svenja Liebich: Oberteil im Leoparden-Outfit, breitkrempiger schwarzer Sonnenhut, Sonnenbrille, goldene Ohrringe, Spazierstock und Handtasche – so sitzt eine der bekanntesten Rechtsextremistinnen Sachsen-Anhalts am Freitag auf der Anklagebank in Saal 230 des Landgerichts Leipzig, wo sie sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten muss.