Ein Auto bleibt erst stehen und fängt dann Feuer. Ein aufmerksamer Passant eilt der Fahrerin in Wittenberg zu Hilfe.

Auto bleibt in Wittenberg stehen und fängt Feuer: Aufmerksamer Mann eilt zu Hilfe

In Wittenberg geriet ein Auto in Brand.

Wittenberg/MZ - Am 8. Februar kam es gegen 18.39 Uhr in Wittenberg zum Brand eines Pkw Audi.

Nach Angaben der 53-jährigen Fahrerin befuhr sie die Dessauer Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Apollensdorf. In Höhe der Lichtzeichenanlage Fichtestraße vernahm sie ein knallendes Geräusch aus dem Motorraum. Kurz darauf stieg qualm aus dem Motorraum hoch und der Motor stoppte. Sie konnte das Fahrzeug noch in die Schillstraße hineinrollen lassen. Ein aufmerksamen Passanten hat einen Feuerlöscher organisiert, mit welchem das Feuer gelöscht wurde.

Die eintreffenden Kameraden der Feuerwehr brauchten keine Maßnahmen mehr treffen. Zur Klärung der genauen Brandursache wurde ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet.