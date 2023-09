Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die Stadt Wittenberg ist immer einen Besuch wert. Nicht nur als Lutherstadt mit Stadt- und Schlosskirche, Museen und Asisi-Panorama. Wittenberg lohnt sich auch für Einkaufsbummel mit Café- und Restaurantbesuch. Das ist bekannt. Da kommt man gern. Wer einmal da ist, sollte sich auch über die für die Stadt und weit darüber hinaus bedeutende Düngemittelproduktion informieren. Anschaulich wird im „futurea“-Science-Center Wissen über Stickstoff vermittelt. Da geht man klüger. Wer Technik mag, wird Ferropolis mit seinen Baggern lieben. Sind Sie ein Gartenfan, müssen Sie das Wörlitzer Gartenreich besuchen – und von oben darauf schauen, vom Bibelturm aus. Für die Anreise nehmen Sie die Fähre von Coswig aus, dann kommen sie schon entschleunigt an. Wollen sie mit den Kindern spielend dazu lernen, besuchen Sie die Külsoer Mühle. Wer immer nicht weiß, wohin und wo lang, sollte nach Rackith ins Maislabyrinth. Wer an einem heißen Tag ein Ziel sucht, für den ist Bad Schmiedeberg eine Wohltat. Am Gradierwerk, mit Eis in der Hand schmeckt das Leben süßer.